محافظ بورسعيد: استمرار حملات إزالة الإشغالات المكثفة بأحياء بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار الحملات المكثفة لإزالة الاشغالات بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، وأوضح المحافظ أن حى الزهور شهد حملة مكبرة تم خلالها المرور بمنطقة الـ 5000 وحدة ومنطقة شباب الخريجين ومنطقة تعاونيات حسن عمار وتم غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و التنبيه بعدم مزاولة هذا النشاط حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار حملات الإشغالات بنطاق حي الشرق، حيث تم إزالة إشغالات وبائعي الملابس المستعملة حول محيط السكة الحديد للقضاء على الإشغالات التى تعوق نهر الطريق للمارة والسيارات وللحفاظ على توسعة الشارع وعدم إشغال الطريق العام.

وبنطاق حى المناخ، أكد محافظ الإسماعيلية أنه تم إزالة اللافتات والإعلانات والملصقات المخالفة على الحوائط وعلى أعمدة الإضاءة والأسوار بنطاق حى المناخ من خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع اللافتات والإعلانات المخالفة والملصقات بالشوارع والأسوار وأجناب العمارات وأعمدة الإضاءة العامة.

فى إطار الخطة الموضوعة من الحى للتجميل والقضاء على التشوه البصرى الذى تحدثه اللافتات والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ بورسعيد أن مدينة بورفؤاد شهدت حملة صباحية بمحيط سوق بورفؤاد المطور وذلك برفع كافة الاشغالات من الطريق وإزالة التند الغير قانونية وإلتزام المحلات بالمساحة المقررة إليهم مع المتابعة والمرور على مدار اليوم لعدم مخالفة التعليمات، مشددًا على تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة أى تعديات أو مخالفات، والتأكيد على استمرار الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

وفي حي الضواحي شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حمله ليليه موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات ومراجعه رخص المحلات ورصد المخالفات البيئيه ومراجعه تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى العامه والكافيهات بعدد من مناطق وشوارع الحى وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والتى تعيق مرور المشاه على الرصيف.