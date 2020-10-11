محافظ المنوفية يعد أهالى تلا ببدء نقل مقلب القمامة نهاية أكتوبر

المنوفية - فريق المحافظات

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه يعمل جاهدا على بدء أعمال نقل مقلب القمامة بمدينة تلا نهاية شهر أكتوبر وذلك فى ضوء التنسيق الذى سيتم مع وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن ضمن خطة المحافظة لإعادة تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وشدد على رئيس المدينة بضرورة لقاء المواطنين وبحث شكواهم قائلا " انزل للمواطنين ..وشوف مشاكلهم".

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين حيث تلاحظ أثناء مروره تكدس المواطنين أمام مكتب التأمينات وحرص محافظ المنوفية على سماع شكواهم ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم وعدم التكدس لاحقا وقرر مقابلة بعض المواطنين وبحث شكواهم غدا بمكتبه بالديوان العام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا لإنهاء مشاكلهم يأتى هذا فى إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين فى كافة ربوع المحافظة .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة تلا لمتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها والوقوف على المعوقات وتذليلها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بحضور المهندس راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والمهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بالمنوفية.

وتفقد المحافظ أعمال رصف شوارع مدينة تلا ببلاط الإنترلوك بإجمالى 17 شارع وبتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه تمويل بنك الإستثمار الأوروبى لتطوير المدينة، حيث أفاد مدير مديرية الطرق بأنه جارى حالياً الإنتهاء من تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 17شارع بمدينة تلا بنسبة تنفيذ وصلت الى 85% ، مؤكداً على نهو الأعمال خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشدد المحافظ بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوى البنية التحتية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .