اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شوارع بنها وإنشاء ممشى النيل

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:59 م
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شوارع بنها وإنشاء ممشى النيل محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية بمدينة بنها تفقد خلالها عدد من المشروعات وقام بمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، ورافق المحافظ خلال جولته المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وبدأ المحافظ، جولته بمدينة بنها بشارع مسجد ناصر، حيث تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع من خلال دفن كابلات الكهرباء ورصف الشارع وتشجيره بمختلف أشجار الزينة وزرع أعمدة إنارة جديدة ذات مظهر حضاري، كما تفقد المحافظ أيضا شارع 8 بمدينة بنها امتداد قسم ثان بنها، والجاري تطويره ورصفه أيضا، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وضرورة التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل على الكورنيش، حيث وجه بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة، للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين، ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي يعد حقا للجميع.

وتابع المحافظ، الجولة بمدينة بنها بتفقد منطقة الكباري على الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني وعزبة السوق، حيث قام بحملة إزالة إشغالات بالمنطقة وتم رفع عربات الباعة الجائلين ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم  للحفاظ على حق المواطن في الطريق، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن المدينة.

كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من الاستندات والبنوك الخشبية.

واختتم المحافظ، الجولة بمدينة بنها بتفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

 

أعمال إنشاء ممشى النيل ببنها

أعمال إنشاء ممشى النيل ببنها

 

المنطقة الاستثمارية ببنها
المنطقة الاستثمارية ببنها

 

تطوير الشوارع ببنها
تطوير الشوارع ببنها

 

متابعة المنطقة الاستثمارية ببنه
متابعة المنطقة الاستثمارية ببنه

 

متابعة تطوير الشوارع
متابعة تطوير الشوارع

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

مدينة بنها

مشروعات القليوبية

المنطقة الاستثمارية ببنها

حملة إشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية وفريق البرنامج الرئاسى يتابعون استعدادت مدارس المحافظة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:20 م

محافظ القليوبية يفاجئ مستشفى شبين القناطر المركزى لمتابعة سير العمل

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:06 م

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائرى ويوجه بغلق مقهى

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:57 م

محافظ القليوبية : 169 ألف طلب تصالح بإجمالى 953 مليون جنيه

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:44 م

محافظ القليوبية يطلق إشارة بدء مارثون الدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:54 ص

محافظ القليوبية يكلف بسرعة انهاء تطوير المنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل ببنها

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة