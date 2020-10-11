محافظ الشرقية : حصاد 180 ألف و 196 فدان أرز

الشرقية – فريق المحافظات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من حصاد 180 ألف و196 فدان مزروع بمحصول الأرز بالإضافة إلى كبس وتجميع 193 ألف و 194 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 235 ألف 176 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول بإعتباره ثروة زراعية وقومية هامة مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الإستفادة منه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفى هذا الإطار صرح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة أنه تم تجهيز عدد 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لإستلام وكبس 470352 طن قش الأرز من المزارعين ،لافتاً إلى أنه تم تحرير 157 محضر مخالفات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية و كذلك إتباع كافة السبل المتاحه لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث البيئي.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدى خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التى يمكن الإستفادة منها كعلف للماشية فى ظل إرتفاع أسعار الأعلاف مؤكدا أنه تم توفيرالمعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.