اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:39 م
خالد صلاح
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مجهولون يسرقون أسلاك أعمدة الكهرباء بمركز أبوتشت فى قنا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:24 م
مجهولون يسرقون أسلاك أعمدة الكهرباء بمركز أبوتشت فى قنا سرقة أسلاك أعمدة الكهرباء
قنا فريق المحافظات

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تعرضت أسلاك أعمدة طريق "الطود - أبوشوشة" بمركز أبوتشت شمالى محافظة قنا للسرقة من قبل مجهولون مخصصون فى سرقة أسلاك الأعمدة، مما تسبب فى ظلام الطرق للمارة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد سرقة أسلاك أعمدة كهرباء طريق "الطود - أبوشوشة" من قبل مجهولين وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لضبط السارقين.

وأوضح خالد عويس، رئيس الوحدة المحلية، أنه أثناء المرور تبين سرقة أسلاك أعمدة الكهرباء من طريق الرواتب والطود - أبوشوشة وحررت الوحدة المحلية محضر بمركز الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

 


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