متحدث "المتحدة للخدمات الإعلامية" يوضح أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس

كتب أحمد عرفة

كشف المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أدوات مكافحة ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، مشيرا إلى أن تنمية الوعي جزء كبير من أدوات المكافحة سواء في حروب الجيل الرابع والخامس، حيث إن الشعب هو المنوط به في هذه الحروب حماية البلد.

وأضاف المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON E ، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن سلاح الجهة غير المنظمة أمام الدولة هو الشعب واستخدام وعيه للتأثير على زعزعة الاستقرار عندما تبدأ الدولة في الدفاع عن نفسها فتنخفض الروح المعنوية للشعب فينتاب المواطن نوع من القلق وتقل ثقته وهنا تدخل هذه الجهات للاجهاز على المواطن بافكار كثيرة".

وتابع المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،: "حروب الجيل الخامس وتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى في خطابات سابقة هي عبارة عن حروب عبر إحتلال العقول فالاحتلال لم يعد إحتلال للأرض بل إحتلال عقول البشر من أجل إسقاط الدول من الداخل وليس عبر العدو الخارجي عبر كسر الدولة داخليا وتفتيتها وتقسيمها لمجموعات تحارب نفسها حتى تقضي على نفسها ومن ثم تقضي على الدولة داخلياً".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مهمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 تحت عنوان، "أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء" ، التي تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.