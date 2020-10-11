اليوم السابع
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لو عندك عداد كهرباء مسبوق الدفع اعرف المبالغ التى تخصم شهريا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:00 ص
لو عندك عداد كهرباء مسبوق الدفع اعرف المبالغ التى تخصم شهريا عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع  كل ما يريد معرفته عن الرسوم و المبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد، الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى نتيجة تطبيق الأسعار الجديدة وفرق استهلاك الشرائح، وهى كالأتى:
 
1- خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:
 
- يتم خصم  22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة
 
- يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة
 
- يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة
 
2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالأتى:
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).
 
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيها).
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
 
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).
 
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات  (40 جنيها).
 
8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد مسبوق الدفع

وزارة الكهرباء

اليوم السابع بلس

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