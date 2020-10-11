اليوم السابع
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كيف تستقبل العاصمة طلاب المدارس بالعام الدراسى الجديد فى ظل أزمة كورونا؟

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:00 ص
كيف تستقبل العاصمة طلاب المدارس بالعام الدراسى الجديد فى ظل أزمة كورونا؟ مدرسة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم، للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب.
 
 
ويرصد "اليوم السابع" استعدادات العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد..
 
1. تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسى.
2. توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدى بجميع دورات المياه .
3. تخصيص حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات .
4. ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة.
5. عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة .
6. الالتزام بارتداء الكمامات قل دخول المدرسة والفصول الدراسية.
7. مراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول .
8. تقسيم الطلاب إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة . 
9. تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال على كيفية التعامل.
10. اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.

التعليم

العام الدراسي

القاهرة

تعليم القاهرة

اخبار القاهرة

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