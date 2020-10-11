كوريا الجنوبية ترفع القيود المفروضة على حضور الطلاب إلى الفصول الدراسية

وكالة الانباء الاسبانية / إفي

قررت كوريا الجنوبية رفع القيود المفروضة على حضور الطلاب إلى الفصول الدراسية في المنشأت التعليمية في إطار تخفيف الإجراءات الرامية إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيسمح القرار الصادر عن وزارة التعليم الكورية الجنوبية الأحد، لما يصل إلى ثلثي الطلاب في كل قاعة دراسية بالمرحلتين الابتدائية والثانوية بتحصيل التعليم حضوريا بشكل تام في المدارس اعتبارا من 19 أكتوبر، على الرغم من أنه سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد الإصابات في المناطق التي توجد فيها المدارس.

ويجوز لكل مدرسة وضع جداول زمنية بناء على وضعها، بحيث تكون هناك مراكز يمكن للطلاب الذهاب إليها يوميا، كما أشارت الوزارة، التي سمحت أيضا بعودة حضور الطلاب فى الأكاديميات الخاصة.

وتعمل المدارس حاليا بنظام تناوب يشمل الدراسة حضوريا والدارسة عن بعد، مما يسمح بحضور ثلث كل قاعة دراسية بحد أقصى في حالة المرحلتين الابتدائية والثانوية، وما يصل إلى ثلثين في المرحلة الجامعية.

ويأتي تخفيف القيود على الدراسة حضوريا في المراكز التعليمية جنبا إلى جنب مع قرار السلطات الصحية بتقليل تدابير التباعد الاجتماعي إلى الحد الأدنى بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الأسابيع الأخيرة في كوريا الجنوبية.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" في كوريا الجنوبية إلى 58 الأحد، ومنذ بداية سبتمبر ظل بشكل عام أقل من مائة، بعد تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في أغسطس.

وتعتبر كوريا الجنوبية من أفضل الدول التي تمكنت من احتواء الوباء، ولديها إجمالي 24 ألفا و606 حالات إصابة و432 حالة وفاة حتى الآن.