يُذكر أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عالمياً تجاوز الـ37 مليون إصابة حتى أمس السبت، وفقا للبيانات التي نشرتها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، بينما تخطى عدد الوفيات المرتبطة به عتبة المليون حالة.