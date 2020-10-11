قطع الكهرباء عن مدينة أجا بالدقهلية لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة.. الثلاثاء

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع جنوب الدقهلية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن كامل مدينة أجا، والقرى التابعة لها، وذلك لإجراء الصيانة بالتناوب بين محولات رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 10 2020 وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في محطة محولات أجا.

وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم ذلك من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا، موضحة أنه قد تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية، حتي لا يحدث أي ضرر لأحد.