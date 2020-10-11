قره باغ تتهم أرمينيا باستخدام أسلحة محظورة

كتب أحمد عرفة

اتهم أرتاك بجلاريان مفوض حقوق الإنسان فى إقليم قره باغ، الجيش الأذربيجانى، باستخدام أسلحة محظورة فى عملياته في المنطقة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مفوض حقوق الإنسان في إقليم قره باغ، إن القوات الأذربيجانية تستخدم صواريخ وقنابل عنقودية، إضافة إلى راجمات صواريخ "سميرتش، ضد المدنيين، لافتا إلى استخدام الجيش الأذربيجاني طائرات مسيرة هجومية يمكن أن تكون دول أجنبية هى التى وردتها لباكو.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان في إقليم قره باغ أن كل هذا يدل على أن أذربيجان تستخدم أسلحة محظورة بطرق غير مشروعة وفي مناطق محظورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، لافتا إلى أن الأعمال القتالية خلفت آلاف القذائف غير المنفجرة في مدن قره باغ، ستهدد أمن المدنيين بمن فيهم الأطفال على مدار سنوات.