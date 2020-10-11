ظهور بقعة زيتية فى النيل بمدينة إدفو شمال أسوان

أسوان - صلاح المسن

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وقف وإغلاق مرشحات مياه الشرب بمدينة إدفو شمال المحافظة منذ قليل، وذلك عقب العثور على بقعة زيتية بشكل مفاجئ لم يعرف مصدرها.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان في بيان صحفى، إنه نظرا لمرور بقعة زيتية بنهر النيل بالقرب من مدينة إدفو، تم على الفور إيقاف تشغيل مرشحات مياه الشرب لحين القضاء عليها، مع تكليف الفرق الفنية التابعة للشركة بالتنسيق مع أجهزة البيئة والرى والمسطحات المائية، للقضاء على بقعة الزيت والعمل على إزالتها من نهر النيل.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن قطع المياه عن المناطق والمواقع السكنية المختلفة سيتم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إزالة بقعة الزيت، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، كانت قد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالبدء في تدعيم محطة صرف صحي الشدياب بجبل تقوق بمدينة أسوان بطلمبة غاطسة جديدة وجاري أعمال التركيب للغاطس فى إطار الجهود المبذولة من إدارة الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والتى تشمل رفع كفاءة وأداء المحطات والروافع لمواجهة الزيادة فى كميات الصرف الصحى على مستوى مدينة أسوان نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمرانى.