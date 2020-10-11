طلاب مركز التطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية يشاركون فى معرض تراثنا

الإسكندرية - أسماء على بدر

شارك طلاب معارض منتجى بجامعة الاسكندرية ، فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، فى بيان ، أن هذه المشاركة تأتى ضمن جهود الجامعة فى خلق فرص حقيقية لإبراز إبداعات وإبتكارات الطلاب محليا ودولياً .

وأشار الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز ريادة الأعمال والتطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية CDCE أن طلاب معارض منتجى بالجامعة ، شاركوا فى هذا المعرض المتميز والذى يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع فى الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز ، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية.