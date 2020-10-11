ضبط 38 قطعة سلاح وتنفيذ 1391 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية، استهدفت العناصر الخطرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام، وأسفرت جهود الحملة التى ترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبط بندقية إسرائيلى عيار 7.62 × 51 و3 بندقية الية عيار 7.62 × 39 و9 بندقيه خرطوش عيار 12 و14 فرد روسى محلى الصنع و2 فرد خرطوش محلى الصنع و9 قطع سلاح أبيض بإجمالى 38 قطعة سلاح متنوعة .

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طما ، من ضبط كلا من راضى ا ع 22 سنة طالب وبحوزته 18 قطعة لمادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 1200 جنية وهاتف محمول، وضبط على ا ع 20 سنة لا يعمل، ومقيمان مركز طما وبحوزته 7 قطع لمادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى 800 جنية وهاتف محمول .

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحولة للاتصال بعملائهم.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم من ضبط كل من "محمد ج م ا" 41 سنة سائق وبحوزته 250 قرص تامول المخدر 30 قرص ترامادول المخدر، وضبط "إسلام م ع" 27 سنة نقاش، مقيمان مركز إخميم، وبحوزتهما 57 قرص تامول المخدر، و4 أقراص ترامادول المخدر، ومبلغ مالى 365 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحولة للاتصال بعملائهما، وتم ضبط 18 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما حيازة المتهم عبد الهادى اع ا 28 سنة عاطل، مقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1391" حكما فى مجال ضبط المخالفات المرورية، و406 مخالفات مرورية، وفـى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 73 مخالفة متنوعة .