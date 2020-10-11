صور.. مصرع 17 فى فيضانات بوسط فيتنام وتأهب لعاصفة جديدة

هانوى (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية فى فيتنام، اليوم الأحد، أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى فيضانات بالأقاليم الوسطى خلال الأيام القليلة الماضية وأصبح 13 آخرون فى عداد المفقودين وذلك مع استعداد البلاد لعاصفة مدارية جديدة.

فيضانات بوسط فيتنام



وقال تلفزيون فيتنام الرسمى إن المنطقة الوسطى تتأهب للعاصفة لينفا فى الأيام القليلة المقبلة والمتوقع أن تجلب مزيدا من الأمطار والفيضانات.

فيضانات بوسط فيتنام



وعرض التلفزيون لقطات لخفر السواحل وطائرات هليكوبتر خلال إنقاذ صيادين ورياحا قوية تضرب الساحل فى إقليم قوانج ترى بوسط البلاد.

فيضانات بوسط فيتنام



وأوقفت الفيضانات نقل الغذاء إلى آلاف السكان. وذكر تقرير رسمى أن الفيضانات شردت نحو 31 ألف شخص وغمرت أكثر من 33 ألف منزل.

فيضانات بوسط فيتنام



وتتعرض فيتنام لعواصف وفيضانات مدمرة نظرا لطول شريطها الساحلي. وقتل 132 وأصيب 207 آخرون فى كوارث طبيعية، معظمها فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عواصف، فى فيتنام العام الماضي.