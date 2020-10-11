اليوم السابع
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صرف الدفعة 142 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بإجمالى 760 ألف جنيه

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:16 م
صرف الدفعة 142 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بإجمالى 760 ألف جنيه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 142 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة سبتمبر 2020، وذلك بإجمالى مبلغ 760 ألف جنيه، موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

 

وقال مختار، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 52 شاب وفتاة "23 من الذكور - 29 من الإناث"، وذلك لإقامة مشروعاتهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى الآن إلى 88.725  مليون جنيه، استفاد منها 11777 شاب وفتاة ( 5655 ذكور - 6122 أناث)، جاءت تصريحات الدكتور مختار بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

 

وأكد محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

 

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات فى السداد، فضلا عن وعى شباب الخريجين، وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

 

وذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.


الدقهلية

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اخبار الدقهلية

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