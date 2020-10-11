اليوم السابع
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والعسال سكرتيرا..

"شكري" رئيسا للشعبة العامة للاستثمار العقاري وسليمان والبستاني نائبين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:21 م
"شكري" رئيسا للشعبة العامة للاستثمار العقاري وسليمان والبستاني نائبين الجمعية العمومية للشعبة العامة للاستثمار العقاري
كتب أحمد حمادة

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عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات اليوم الأحد لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديد 2024 .
 
واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشعبة بالتزكية الذي اختار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية أيضا.
 
وجاء طارق عثمان شكري رئيسا للشعبة وعمرو إسماعيل سليمان نائب أول ومحمد عبد العزيز البستاني نائب ثان وهاني محمد العسال سكرتيرا وأحمد محمد عبدالله سكرتيرا مساعدا .
 
وتستمر دورة الشعبة الحالية لمدة ٤4 سنوات قادمة حسب لائحة الشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية.
 
 

اتحاد الغرف

الإستثمار العقاري

الشعب التجارية

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