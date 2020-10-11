شعبة البصريات تشكل 6 لجان نوعية فى أولى اجتماعتها بعد انتخاب المجلس الجديد

كتب أحمد حمادة

يبدأ مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المغربي اجتماعه الأول بعد تشكيل المجلس لدورة جديدة حتى 2024، وذلك يوم الأحد الموافق 25-10-2020.

وقال إبراهيم المغربي رئيس الشعبة إنه من المقرر أن يتناول الاجتماع عدد من الإجراءات الرئيسية اولها تشكيل اللجان النوعية للمجلس وهي مقسمة إلي 6 لجان رئيسية حتى الآن وهي لجنة الاتصال والتعاون مع وزارة الصحة، ولجنة التعاون مع الجهات الحكومية ومنها الضرائب والجمارك، ولجنة المعارض والتسويق، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة التطوير وتنظيم المحلات، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة.

وأضاف المغربي في تصريح خاص لليوم السابع أن الاجتماع من المقرر أن يتناول وضع الاستراتيجية العامة للشعبة خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل تطوير وتنمية الخدمات بالتعاون مع الاتحاد العام والجهات الحكومية بما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمستهلك ومقدم الخدمة، موضحا أن صناعة البصريات في مصر تشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة القادمة نظرا لاستقدام أحدث التقنيات العالمية حيث أن مصر بها الان 6 مصانع للفري فورم وهي تعتبر اكبر من دول أخرى في أوروبا، مؤكدا أن صناعة البصريات تعد احد الصناعات سريعة التطور.

وكانت الجمعية العمومية للشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت جلسة إجراءات لاختيار مجلس ادارتها للدورة الجديدة 2024، وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة .

وتم انتخاب مجلس الادارة بعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري ثم اختار مجلس إدارة الشعبة هيئة مكتبه حيث تم اختيار إبراهيم المغربي رئيسا بالتزكية وتم الانتخاب علي مقعدي النائبين الأول والثاني وفاز فهما ياسر زغلول وأحمد صابر ومحمد التركي سكرتيرا عاما للشعبة وأحمد العطار سكرتيرا عاما مساعدا .

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية علي أهمية إعادة تشكيل الشعب التجارية لتنشيط القطاعات المختلفة حيث إن هذا في صالح الاقتصاد بشكل عام لأن منتسبي الغرف التجارية يشكلون القاعدة الأساسية، كما أن هذا في صالح السوق ودارسة كل شعبة سبل تنمية قطاعها .

من جانبه أبدي إبراهيم المغربي تفاؤلة للمرحلة القادمة في هذا القطاع خاصة بعد فوز قائمته في الانتخابات، لافتا إلي أن ذلك يؤكد استكمال مرحلة التطوير التي بدانا في هذا القطاع، مشيرا إلي أنه سيتم الدعوة لانعقاد أول جلسة لمجلس الإدارة خلال الشهر الجاري لتشكيل اللجان النوعية وتحديد خطة العمل للدورة الجديدة.