سقوط عاطلين قبل بيعهم مواد مخدرة على عملائهم الشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطلين بحوزته كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة الشرابية، وحرر محضرا بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط 3 عاطليت لهم معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الشرابية ،وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 110 جرام - 70 جرام حشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.