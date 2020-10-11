سفارة أمريكا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للفتاة: ندعمهن للبقاء بأمان

كتب محمد سعودي

احتفلت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، باليوم العالمي للفتاة، مؤكدة دعمها لحقوق الفتيات حول العالم في البقاء بأمان والتحدث دون خوف أو تحرش عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن جميع الفتيات تستحق الحرية المتساوية عبر الانترنت.

وغرد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى القاهرة عبر تويتر خلال تفاعله مع هاشتاج " InternationalDayoftheGir"، قائلا :"اليوم هو اليوم العالمي للفتاة، ونحن ندعم حقوق الفتيات في البقاء بأمان عبر الإنترنت والتحدث دون خوف من الإساءة أو التحرش عبر الإنترنت ، تستحق الفتيات حرية متساوية وقدرة على رفع أصواتهن في مساحات الإنترنت".



السفارة الأمريكية عبر تويتر

من ناحية أخرى، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للطفلة (الفتاة)، في مثل هذا اليوم من كل عام، وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها نشرته عبر موقعها الرسمي :"لم يواكب التقدم الذي أحرزته الفتيات المراهقات الحقائق التي يواجهنها اليوم، وقد عزز فيروس كوفيد-19 العديد من هذه الفجوات".

وأضافت الأمم المتحدة :"وهذا العام، تحت شعار "صوتي، مستقبلنا المتكافئ"، دعونا نغتنم الفرصة لنلهم ما تراه الفتيات المراهقات على أنه التغيير الذي يريدنه، والحلول - الكبيرة والصغيرة - التي يقودونها وتطالب بها في جميع أنحاء العالم".

وقالت الأمم المتحدة :"في عام 2020، نحتفل بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان جدول الأعمال العالمي للنهوض بحقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان. وأطلق جيل المساواة كذلك في أوائل عام 2020 كحملة وحركة متعددة السنوات ومتعددة الشركاء لاتخاذ إجراءات جريئة بشأن المساواة بين الجنسين.