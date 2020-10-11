رفع 354 حالة إشغال مخالفة بالشوارع والميادين بمدينة دمنهور بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 354 حالة إشغال مخالفة بالشوارع والميادين تنوعت مابين إشغال ثابت ومتحرك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية والتعديات على حرم الطرق العامة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى وقت سابق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - رشيد - حوش عيسى - الدلنجات - المحمودية - كفر الدوار ) حملات مكبرة لرفع الإشغالات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال وإزالة 1140 طن قمامة وصيانة 145 كشاف وعمود إنارة بواقع "160 طن قمامة و25 كشاف بالمحمودية، و10 أطنان قمامة و150 حالة إشغال بمركز ومدينة كفر الدوار، و150 طن قمامة و50 كشافا بمركز ومدينة الدلنجات، و135 طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، و145 طن قمامة و70 كشاف إنارة بحوش عيسي، ورفع 540 طن قمامة بنطاق مركز ومدينة دمنهور.