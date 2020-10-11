رئيس طاجيكستان مقبل على الفوز بولاية خامسة

يتجه رئيس طاجيكستان إمام على رحمان على ما يبدو للفوز بفترة رئاسة خامسة في الانتخابات التي تشهدها بلاده اليوم الأحد مع إعلان مسؤولي الدعاية الانتخابية لمنافسيه الأربعة أنهم لا يتوقعون الحصول على عدد كبير من الأصوات.

غير أن انتخابات الرئاسة ربما تجذب اهتماما أكبر هذه المرة بعد أن أثارت الانتخابات الأخيرة في بيلاروسيا وقرغيزستان، وهما من الجمهوريات السوفيتية السابقة، احتجاجات مما أدى إلى ظهور حزام من القلاقل حول روسيا.

ويتوقع كثيرون في الدولة التي يغلب المسلمون السنة على سكانها أن يسعى الرئيس الذي أنجب تسعة أبناء للدفع بابنه رستم إمام علي لخلافته. ويشغل الابن منصبي رئيس بلدية العاصمة دوشنبه ورئيس الغرفة العليا بالبرلمان.

والمنافسون الأربعة من أعضاء الغرفة الأدنى بالبرلمان وقد تحاشوا جميعا انتقاد رحمان.

ويقاطع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل أكبر القوى المعارضة الباقية الانتخابات احتجاجا على القوانين التي يقول إنها تضمن هيمنة حزب الشعب الديمقراطي بزعامة رحمان.