رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمدينة أشمون.

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، يرافقه المهندس أحمد الباجورى رئيس فرع أشمون أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه قطر 10 ًبطول 1500 متر طولى ، وهو الخط الناقل لتغطية مدينة أشمون بأكملها ، قبل أعمال الصرف بشارع سعد زغلول ، وكذلك المرور على خط مياه قطر 12 ًبطول 300 متر طولى بشارع سعد زغلول للإطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ.

وأثناء جولته تابع إنشاء عدد 2 بئر جديد بمحطة مياه أشمون المرشحة بطاقة إنتاجية قدرها 360 م3/ ساعة من إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة والتى تبلغ 24 ألف م3/يوم وتخدم مدينة أشمون بالكامل.



وأكد نجيب، أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد تأتى فى إطار العمل المستمر على وضع حلول غير تقليدية لتحسين جودة مياه الشرب بالمدينة ، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة.