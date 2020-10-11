رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات ورشة عمل "التعليم الهجين".. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، ختام فعاليات ورشة عمل عن "التعليم الهجين" بعنوان "كيفية استخدام تطبيقات التواصل عن بُعد فى التعليم"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمود ابو العز مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، الدكتور محمد ابو الحسن مدير وحدة التدريب، الدكتور محمد حشمت منسق التدريب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد عزيز، خلال كلمته، أن الجامعة تتولى وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ نظام التعليم الهجين ، وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة، وخاصة أن الجامعة تشهد تطبيق هذا النظام لأول مرة الذى يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية بعد أزمة "كورنا"، مما يؤدى إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة، مضيفاً انه من خلاله سيتم تطبيقً اساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية.

وقال عزيز، إن المجلس الأعلى للجامعات أطلق نظام التعليم عن بعد والذى يتيح للطلاب بالتواجد ثلاثة أيام للكليات العملية ويومين للكليات النظرية وباقى الأيام دارسة عن بُعد.

وأوضح الدكتور محمود أبو العز، أن ورشة العمل استمرت على مدار 8 أيام ، وذلك فى الفتره من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري ، وتناولت بالشرح النظرى والعملى برنامج "ويبيكس" الخاص بالتواصل عن بُعد، والذى يتم استخدامه حالياً فى النظام التعليمى الجديد، موضحاً أن الورشة شملت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على التطبيق الجديد نظرياً وعملياً على الحاسب الآلى الشخصى أو الهاتف المحمول.

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ عدة ورش فرعية لتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة على كيفية تشغيل النظام، موزعين على أيام التدريب المختلفة.

ورشة عمل التعليم الهجين بجامعة سوهاج

الحضور بورشة العمل

رئيس جامعة سوهاج بورشة عمل تعليم الهجين

ورشة عمل تعليم الهجين