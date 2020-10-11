رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد فصول محو الأمية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، فصول محو الأمية بمعهد محمد رجب بإدارة شرق التعليمية الأزهرية، ورافق عصام فوزى مدير التعليم الثانوي، وعصام المرعشلى مدير التعليم الابتدائى والدكتور على حسن محمد منسق عام المنطقة لبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بحضور محمد أبو سمرة منسق إدارة شرق لتعليم الكبار ومحمد خاطر مشرف إدارة شرق.

وكما تابع الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، استعدادات المعهد لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى أوصى بضرورة الاهتمام باللغة العربية والرياضيات للكبار وتبسيط المعرفة ليسهل تعلمها، وتشجيع الدارسين وحثهم على الاجتهاد والتعلم.

فى سياق متصل، اختتمت فعاليات تدريب بعض معلمى اللغة الانجليزية ؛ لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءة تلاميذ المرحلة الابتدائية العازفين عن التحدث باللغة الإنجليزية، والتدريب على استراتيجيات حديثة فى التدريس بالشراكة مع جامعة لندن، والمجلس الثقافى البريطانى، وكان التدريب عن بعد، وكل الشكر لمن ساهم فى نجاحالتدريب من معلمى وموجهى اللغة الإنجليزية المشاركين فى البرنامج ومحاصرة البرنامج الدكتورة داليا الهوارى أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربيةجامعة الإسكندرية وDr.Eleanor من جامعة لندن وتمييز إسماعيل ممثل المجلس الثقافى البريطانى وMr.Jon و Mr.Stev وكل من حضر وشارك، وكل من ساهم فى نجاح التدريب.

وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذالدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر لشؤون التعليم والتبادل الثقافى، والشيخ صالح عباس وكيل شيخ الأزهر، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، ونبيل راشد مستشار اللغة الإنجليزية، ومتابعة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى، وعلاء العريان الوكيل الثقافى، ومشاركة عبد السميع أحمد الموجه العام للغة الإنجليزية.