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رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية أن يكون الحل فى ليبيا (ليبى - ليبى)

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:23 ص
رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية أن يكون الحل فى ليبيا (ليبى - ليبى) ملتقى الحوار السياسى الليبيى
كتب أحمد جمعة

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أكد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، أهمية أن يكون الحل فى ليبيا ليبى/ليبى، بعيدا عن اية تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.
 
وأثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستورى بالقاهرة.
 
ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى الاجتماع الدستورى الذى تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
 
وانطلق منذ قليل، المسار الدستورى الليبي فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لإجراء مشاورات بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و 13  أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.
الملتقى
الملتقى
 
ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
 
ملتقى الحوار السياسى الليبى 2
ملتقى الحوار السياسى الليبى 
 
وافتتح الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية الجلسة بكلمة له رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها فى دفع سيل حل الأزمة.
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
 
وأكد الوزير عباس كامل على دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ  على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.

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الحوار السياسى الليبى

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