رئيسة وزراء نيوزيلندا تروج لنجاحها فى التصدى لكورونا فى حملتها الانتخابية

عززت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، زعامتها للبلاد على خلفية نجاحها فى التصدى لجائحة فيروس كورونا فى تجمع انتخابى قبل ستة أيام من الانتخابات التى تشهدها البلاد فى 17 أكتوبر.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب العمال بزعامة أرديرن فى الانتخابات بفارق كبير على الحزب الوطنى المحافظ ويمكن أن يشكل حكومة فى ائتلاف مع حزبى الخضر ونيوزيلندا أولا.

وقالت أرديرن فى تجمع انتخابى فى العاصمة ولنجتون " على الرغم من عدم وجود كتيب ارشادى لمواجهة كوفيد-19 فقد عملنا بجد وبشكل مبكر والتزمنا باستراتيجية للقضاء عليه مما أدى إلى أنه عندما كانت لدينا حالات جديدة قمنا بمحاصرتها والقضاء عليها وفتحنا اقتصادنا بشكل أسرع من الأخرين.

" أؤكد دائما أن ما قمنا به كان وسيظل الشيء الصحيح الذى يجب القيام به.، وسجلت نيوزيلندا 1514 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 و25 حالة وفاة فقط بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وقد أشيد بها إلى جانب كوريا الجنوبية وتايوان لنجاحها فى مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك إلى حد ما نتيجة إجراءات العزل العام التى فرضتها سريعا.

وأصبحت أرديرن (40 عاما) أصغر امرأة تقود بلدا فى العالم فى عام 2017 كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بسبب تصديها القوى للجائحة وأسلوب تعاملها مع جريمة إطلاق النار التى ارتكبها العام الماضى أحد المتعصبين البيض فى مسجدين فى أسوأ جريمة قتل جماعى فى نيوزيلندا.