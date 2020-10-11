اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"دراسة للبنك الدولى" تحذر كورونا سيدفع 115 مليون شخص لبراثن الفقر هذا العام

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:36 م
"دراسة للبنك الدولى" تحذر كورونا سيدفع 115 مليون شخص لبراثن الفقر هذا العام البنك الدولى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر البنك الدولى، أن جائحة فيروس كورونا، ستدفع ما يصل إلى 115 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع هذا العام، مشيرا إلى أن الجائحة من التهديدات الرئيسية لجهود إنهاء الفقر، كما حذر من أن تغير المناخ سيدفع ما بين 68-135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030
 
وقال البنك الدولى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"التهديدات الرئيسية لجهود إنهاء الفقر:من المتوقع أن يؤدي فيروس كورونا إلى دفع ما يصل إلى 115 مليونا إلى براثن الفقر المدقع هذا العام، وأدت الصراعات إلى نزوح نحو 80 مليون شخص، وسيدفع تغير المناخ ما بين 68-135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030".
 
البنك الدولى
البنك الدولى
 
ومن جهة أخرى أكد البنك الدولى أن معدل الفقر بين مواطنى الإمارات يبلغ صفراً، كما أن نسبة «فجوة الفقر» بين مواطنى الدولة تبلغ صفراً أيضاً، وأوضح في أحدث تقرير عن مستويات، ونسب الفقر في دول العالم بعنوان «الفقر والرخاء المشترك 2020: انتكاسات الثروة» تفوّق الإمارات على كندا، التي بلغ عدد المواطنين الفقراء بها 0.1 مليون نسمة، وبلغ معدل الفقر بها 0.2%، فيما بلغت فجوة الفقر 0.1%، حسبما ذكرت البيان الإماراتية.

وبلغ عدد المواطنين الفقراء في الولايات المتحدة 3.2 ملايين نسمة، فيما بلغ معدل الفقر 0.1 %، وبلغت فجوة الفقر 0.9%. وكانت سويسرا، فنلندا، السويد، النرويج، وماليزيا من أبرز الدول، التي تساوت مع الإمارات في عدم وجود فقراء بين مواطني الدولة، وأيضاً في انخفاض معدلات الفقر إلى صفر.


البنك الدولى

كورونا

الفقر المدقع

تغير المناخ

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك الدولى يضخ 400 مليون دولار لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فى أثيوبيا

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:15 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام.. البنك الدولى: معدل الفقر فى الإمارات "صفر".. ورئيس قيرغيزستان يقبل استقالة الحكومة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:00 م

البنك الدولى: الإمارات تتفوق على كندا ومعدل الفقر بين مواطنيها "صفر"

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:38 ص

الاتحاد الإفريقى يشارك باجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد حول "كورونا"

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:47 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة