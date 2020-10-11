"دراسة للبنك الدولى" تحذر كورونا سيدفع 115 مليون شخص لبراثن الفقر هذا العام

ريهام عبد الله

حذر البنك الدولى، أن جائحة فيروس كورونا، ستدفع ما يصل إلى 115 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع هذا العام، مشيرا إلى أن الجائحة من التهديدات الرئيسية لجهود إنهاء الفقر، كما حذر من أن تغير المناخ سيدفع ما بين 68-135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030

وقال البنك الدولى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"التهديدات الرئيسية لجهود إنهاء الفقر:من المتوقع أن يؤدي فيروس كورونا إلى دفع ما يصل إلى 115 مليونا إلى براثن الفقر المدقع هذا العام، وأدت الصراعات إلى نزوح نحو 80 مليون شخص، وسيدفع تغير المناخ ما بين 68-135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030".



البنك الدولى

ومن جهة أخرى أكد البنك الدولى أن معدل الفقر بين مواطنى الإمارات يبلغ صفراً، كما أن نسبة «فجوة الفقر» بين مواطنى الدولة تبلغ صفراً أيضاً، وأوضح في أحدث تقرير عن مستويات، ونسب الفقر في دول العالم بعنوان «الفقر والرخاء المشترك 2020: انتكاسات الثروة» تفوّق الإمارات على كندا، التي بلغ عدد المواطنين الفقراء بها 0.1 مليون نسمة، وبلغ معدل الفقر بها 0.2%، فيما بلغت فجوة الفقر 0.1%، حسبما ذكرت البيان الإماراتية.

وبلغ عدد المواطنين الفقراء في الولايات المتحدة 3.2 ملايين نسمة، فيما بلغ معدل الفقر 0.1 %، وبلغت فجوة الفقر 0.9%. وكانت سويسرا، فنلندا، السويد، النرويج، وماليزيا من أبرز الدول، التي تساوت مع الإمارات في عدم وجود فقراء بين مواطني الدولة، وأيضاً في انخفاض معدلات الفقر إلى صفر.