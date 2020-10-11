حلمى النمنم: المصالحة مع الإخوان الإرهابية مستحيلة

إبراهيم سعيد

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن رسالة الرئيس كانت شديدة الوضوح، حيث أكد أنه لا يريد المصالحة مع يريد هدم البلاد، وهي رسالة تخص الجماعات الإرهابية أو الدول التي ساهمت في زعزعة الاستقرار بالدولة المصرية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة بذلت جهود مضنية للمصالحة منذ 2013 لكنها قوبلت بالعنف، لافتاً إلى أن الذين يطالبون بالمصالحة الآن هم أصوات من الدول الخارجية الذين يدعمون الإرهاب، مؤكدا أن سياسة المقايضة التي كان يعمل بها الرئيس الراحل حسني مبارك انتهت مع انتهاء زمنه.

وتابع: الدماء التي سالت جعلت المصالحة مع الجماعة الإرهابية مستحيلة، فنحن نرى ما يجري في مناطق كثيرة حول الدولة المصري منها سوريا والعراق وليبيا، فهؤلاء ليسوا خصوما سياسيين يمكن المصالحة معهم، ولكنهم يريدون إسقاط الدول لتقوم دولة الميليشيات، فحديثهم عن الصلح هو حديث وهمي.

وأردف: كل التجارب التي خاضها الرئيس السادات والرئيس حسني مبارك مع جماعة الإخوان ثبت فشلها ورأينا ما نتج عنهم في 2012 و2013، حيث أنهم لا يريدون الوطن من أساسه.

وأوضح أنه ليس لدينا مسلسلات وطنية كثيرة بسبب المنتجين لأنها مكلفة جدا، والكتاب الذين لديهم قصص يمكن الأخذ منها، لافتاً إلى أن الكتيبة 102 التي كان يتولاها أحمد المنسي تشكلت في حرب 1967 خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد تحرير سيناء أصبحت الكتيبة مستهدفة من الإرهابيين، ولابد أن نكون على وعي تام بأننا نحارب جماعة هي ظهر لدول تريد زعزعة الأمن المصري القومي.