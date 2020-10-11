حزب العمال البريطانى يؤكد فقدان جونسون السيطرة على جائحة كورونا

قال جوناثان رينولدز مسؤول سياسات التقاعد في حزب العمال البريطاني اليوم الأحد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون فقد السيطرة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه على الرغم من أن فرض مزيد من القيود بات أمرا ضروريا، فإنه يجب أن يتم ذلك بالتزامن مع تقديم مساعدات مالية إضافية.

وقال رينولدز لسكاي نيوز إن هناك غضبا في شمال انجلترا بشأن إبلاغ الصحف بالقيود الجديدة المتوقع تطبيقها اعتبارا من غد الاثنين قبل إجراء أي حوار بشأنها.

في غضون ذلك، قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن الحكومة تضع إطار عمل جديدا لمناطق في إنجلترا تشهد زيادة سريعة في حالات الإصابة بكورونا، وهو من شأنه منح القادة المحليين مزيدا من السلطات لمكافحة المرض.

وقبل إعلان من المتوقع أن يدلي به جونسون غدا الاثنين، قال جنريك لسكاي نيوز إن الحكومة لا تريد التحرك صوب فرض عزل عام على مستوى البلاد لكبح تفشي كوفيد-19 وتريد بدلا من ذلك تمكين القيادات المحلية من العمل بشكل أوثق مع برنامج إجراء الفحوص الوطني.