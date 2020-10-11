حبس فتاة وصديقها بتهمة هتك عرض سيدة لسرقة شقتها في عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بحبس فتاة وشاب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ابتزاز وسرقة سيدة مسنة، وهتك عرضها وتصويرها فيديو بقصد اجبارها علي التنازل عن شقتها لهم، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وامرت بسرعة ضبط واحضار متهم اخر متورط في الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مباحث قسم شرطة عين شمس ، بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 اشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية، واجبارها علي توقيع ايصالات امانة، وتصويرها فيديو لمنعها من الابلاغ .

وكشفت تحريات المباحث صحة البلاغ المقدم من المجني عليها، وعقب تقنين الاجراءات القانونية تم القبض علي المتهمين .

وكشفت المجني عليها خلال الإدلاء بأقوالها بتحقيقات النيابة، انها كانت أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها، بينما قامت الفتاة المتهمة بتصوير الفيديو باستخدام هاتفها المحمول.

واعترفت المتهمة انها اقدمت علي ارتكاب الجريمة بعد علمها بان المجني عليها تقيم بمفردها فقررت ابتزازها والحصول على أموال منها أو الشقة ولم تجد وسيلة لذلك إلا تصويرها بشكل غير لائق، لابتزازها.