حادث تصادم مروع لـ20 سيارة على أحد طرق تشيلى.. فيديو وصور

كتب ـ محمد شعلان

وقع حادث تصادم مروع لأكثر من 20 سيارة على أحد الطرق السريعة في تشيلي، والتقطت مشاهد جوية للحادث وشكل ارتطام السيارات على الطريق بينما عناصر الشرطة تطوق المكان لانتشال الجثث وإسعاف المصابين، وتسببت الحادثة فى وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين، وقالت الشرطة إن سبب الحادث هو الضباب الكثير وعدم انتباه السائقين لخطورة الموقف.

وأظهرت اللقطات الجوية، مشهد السيارات التي تخطت العشرين بعد الارتطام، حيث كان بعضها ملاكي وتم تدميره تماما، والبعض الآخر نقل تقل بضائع على متنها ووقعت على الطريق بعد حادث الارتطام.



جانب من الحادثة



تصادم السيارات على الطريق



حادث فى تشيلى

جدير بالذكر، تواجه أمريكا اللاتينية تحديات كبيرة من الأزمة الصحية وتدهور البنية التحتية الصحية والازمة الاقتصادية والسياسية وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، وتمت إعادة جدولة حوالى 71 عملية انتخابية حول العالم هذا العام بسبب الوباء، من بينهما بوليفيا وتشيلى ، اللتان ستذهبان اخيرا الى صناديق الاقتراع هذا الشهر ، وسط حالة من عدم اليقين بسبب فيروس كورونا .

وأجبر الوباء على تأجيل معظم انتخابات 2020 ، مثل الانتخابات الرئاسية البوليفية، المقرر إجراؤها في البداية في مايو، كما تم تأجيل الاستفتاء الدستوري التشيلي (25 أكتوبر) والاستفتاء المحلى البرازيلي (15 نوفمبر)، بينما، في الوقت الحالي، تحافظ المجالس التشريعية الفنزويلية على موعدها (6 ديسمبر).

كان التأثير الفوري لفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية هو شل عمليات التعبئة فى النصف الثانى من عام 2019، بعد شهور من الهدوء، كانت هناك تهديدات باحتجاجات عنيفة فى كولومبيا وتشيلى، والتى يمكن أن تتفاقم اذا استمرت الديناميات الحالية للتدهور الاقتصادى والاجتماعى، كما أنها من الممكن أن تؤثر على الانتخابات المقررة العام الجارى.