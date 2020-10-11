"تعليم الشرقية" تؤكد دخول 56 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام بإجمالى 1138 فصلا

الشرقية - فريق المحافظات

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، حيث تستعد نحو 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و650 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية.

وأوضح رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور وكلاء الإدارات ومديري مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني ورؤساء أقسام التطوير التكنولوجي لمناقشة الاستعداد لاستقبال العام الدارسي الجديد 2020 م / 2021 م ودخول عدد 56 مدرسة بإجمالي 1138 فصلا دراسيا الخدمة هذا العام بإجمالي تكلفة 496 مليون جنيه.

وأشار "رمضان" إلى أنه تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس على أن تتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس وهى :

تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، وضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة، مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات ( الكولدير – الأسوار – الأسطح ....) ، وعدم تحميل أى أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف فى الإضاءة ليلاً وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية، التأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام – وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة، ضرورة وجود خطة للإخلاء والأحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر.

وأشار "رمضان" إلى أنه تمت تم مراجعة موقف المدارس بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وأن المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021؛ ولا يوجد معوقات أو مشاكل تعوق سير العملية التعليمية، بالإضافة الي أنه تم استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الادارت بنسب المخصصات المحددة لها و تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة علي مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية .

وأكد "رمضان"، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس (تركيب الزجاج – حمامات – حنفيات – إصلاح تخت وكراسي – أبواب – شبابيك – تغطية اى أسلاك كهربية مكشوفة).

وفي ذات السياق أوضح "رمضان" استعدادات مديرية التربية والتعليم بالشرقية الطبية والصحية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وحفاظا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بصفة خاصة وتكاتف الجهود، بين مختلف مؤسسات الدولة، وتنفيذا للإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا في العملية التعليمية تم التنبيه مشددا علي مديري عموم الادارات التعليمية ومديري إدارات المدارس التعليمية باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الانشطة والحرص علي تطهير ونظافة المدرسة باستمرار وعدم ترام القمامة وتطهير الأسطح المشتركة باستخدام الكلور المخفف تحت إشراف إدارة المدرسة عدم إرسال الطفل الي المدرسة في حالة ارتفاع درجة حرارته الي 38 درجة فاكثر أو ظهور علية اعراض مرضية آخري والتواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ الازم في هذا الشان وضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الخروج من المنزل او فركها بالكحول تركيز 70 % ويتأكد ولي الأمر من ارتداء الطالب للكمامة الطبية بشكل صحيح وتوعية الطالب بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به وعدم تناول أي اطعمة من الباعة الجائلين.

تطهير الحافلات المدرسية قبل ركوب الطلاب مع التهوية الجيدة لها حتي يتم التخلص من رائحة الكلور والمطهرات.

والمسح الحراري للطلاب قبل صعود الحافلة وتطبيق سياسة التباعد الإجتماعي وعدم تكدس الطلاب عند ركوب ونزول الطلاب من الحافلات.

وعمل فرز حراري للتاكد من عدم وجود ارتفاع درجة حرارة الطلاب والمعلمين والمعاونين والزائرين وعدم التزاحم عند الدخول الي المدرسة والخروج منها والتزام مسئول الامن القائم علي عملية الفرز الحراري بارتداء الكمامة وتطهير يدية بالماء والصابون او الكحول .

وتوعية الطلاب بضرورة غسيل الايدي بالماء والصابون بالطريقة الصحية بعد انتهاء الفسحة وقبل الصعود للفصول مع وضع بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة في الممرات والتنويه عن الاجراءات الوقائية من خلال الاذاعة المدرسية بصفة دورية والتأكيد علي عدم التزاحم بدورات المياه أو حولها والتخلص الامن من الكمامات والمناديل بإلقائها في صناديق القمامة وليس علي الارض والتنبيه علي جميع العاملين بالمدرسة باستخدام ادواتهم الشخصية وعدم اتباع الشائعات أو تروجيها.

التشديد علي تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة بحيث تكون منفصلة عن العيادة المدرسية وتستخدم عند الاشتباه في احد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة وفي حالة اصابة احد التلاميذ او الطلاب يصاحبه احد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص او ولي الامر أو الاحالة الي المستشفي مع التأكيد علي تطهير الايدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين بتلك الغرفة

التنبيه علي منع تواجد الباعة الجائلين امام المدرسة واستخدام الطلاب زجاجة مياه خاصة بهم واستخدام الاكواب والاطباق ذات الاستخدام الواحد و قصر تقديم الوجبات والمشروبات بالمدرسة علي الاشخاص المصرح لهم بذلك وتحت اشراف المباشر لإدارة المدرسة.

وأصدر وكيل أول الوزارة تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية والمدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية، وأشاد "رمضان" بجهود القائمين على جروب ابداع وحروب أولى ثانوي في بث مباشر لمراجعات الصف الأول الثانوي وتفاعل الطلاب معها وكذلك قدرتهم على إعادتها عدة مرات وذلك لخدمة الطلاب كافة على مستوى الجمهورية وليس محافظة الشرقية فقط وأننا سنحتفل جميعا إن شاء الله بجهود المخلصين من رجال التعليم من قيادات ومعلمين في اجتياز الأزمة الراهنة.