اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يؤكد: لم أعد مريضا بفيروس كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:37 م
ترامب يؤكد: لم أعد مريضا بفيروس كورونا ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حديث لشبكة لفوكس نيوز، أنه "لم يعد مريضا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلا: يبدو أنني اتمتع بمناعة من المرض"، وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخوله إثر إصابته بفيروس كورونا، متعهداً بالعودة إلى الحملة الانتخابية قريبا.

 
وكان ترامب يستعد للعودة في رحلة العودة القصيرة إلى البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية "مارين 1"، وغرّد الرئيس في وقت سابق أنه يشعر بأنه "جيد حقا".
 
وأضاف: "لا تخافوا من كوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم. لقد طورنا، تحت إدارة ترامب، بعض الأدوية والمعرفة الرائعة حقا. أشعر بتحسن كما لم أشعر منذ 20 عاما!!".
 

 


ترامب

بفيروس كورونا

كورونا

اصابة ترامب بفيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: الصين تفوز فى السباق العالمى للتعافى الاقتصادى من كورونا.. تايمز تكشف تقرب حكومة جونسون من جو بايدن وسط توقعات بخسارة ترامب.. والمرشح الديمقراطى يتفوق فى 6 ولايات متأرجحة ومنافسه يتقدم فى اثنتين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:33 م

تايمز تكشف تقرب حكومة جونسون من جو بايدن وسط توقعات بخسارة ترامب

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:45 م

ترامب يسعى لتجاوز إصابته بكورونا والعودة للحملة الانتخابية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:55 ص

ترامب وترودو يناقشان قضية كنديين اثنين محتجزين فى الصين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:20 ص

طبيب البيت الأبيض يؤكد أن ترامب لم يعد يشكل خطر لنقل كورونا للآخرين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة