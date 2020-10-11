ترامب: الأمريكيون لا يتذكرون الفوضى والكراهية فى حكم أوباما وجو بايدن

كتب محمد سعودى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمريكيون لا يتذكرون الفوضى والكراهية خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن، مشيرا إلى أن سنوات حكم الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل أوباما وبايدن كانت كارثية.

وأوضح ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"لا يتذكر الناس الفوضى والكراهية والشقاق التي مررنا بها جميعًا خلال 8 سنوات من حكم أوباما / بايدن، كانت سانت لويس وأوكلاند وبالتيمور والعديد من الأماكن الأخرى تشهد كارثة كاملة وشاملة، لم أكن لأكون في البيت الأبيض الجميل لولا سليبي جو، إلخ".



ترامب عبر تويتر

وأشار ترامب في تغريدة أخرى عن تهرب بايدن من سؤال "التعبئة في المحكمة"، مضيفا :" لأن أسياده الدمى على استعداد لتدمير المحكمة العليا الأمريكية".

من ناحية أخرى، كشف استطلاع جديد حول نية التصويت فى الانتخابات الأمريكية، أن المرشح الديمقراطى للبيت الأبيض، جو بايدن، يتقدم بفارق 12% على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما يأتى فى ظل وجود نحو 3 أسابيع فقط على الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر .

وأوضح الاستطلاع الذى نشر بواسطة شبكة (إيه بى سى نيوز) وصحيفة (واشنطن بوست) أن 53٪ من الناخبين المسجلين سيؤيدون بايدن، بينما سيدعم 41٪ فقط ترامب إذا أجريت اليوم الانتخابات الرئاسية.

وركز الاستطلاع، الذى أجرى عبر الهاتف بين 6 و9 أكتوبر على شريحة ضمت ألفا و14 ناخبا، على التصويت الشعبي، وليس على النزاع بين كل ولاية على حدة للحصول على 270 من أصوات المجمع الانتخابى على الأقل.

ومن بين أهم القضايا التى تحدد المرشح المفضل، بحسب الاستطلاع، ذكر 29٪ من الناخبين المسجلين أنهم يولون أهمية قصوى للاقتصاد تليها إدارة أزمة كورونا بنسبة 15٪ والجريمة والأمن بنسبة 8٪، مع وجود هامش خطأ يزيد أو ينقص عن 3.5 نقاط مئوية.