تباين سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 11-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر بقيمه قرش واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67جنيه للشراء، و15.77جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.66 جنيه للشراء. 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه . 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه .

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.77 جنيه.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.65 جنيه .

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.77 جنيه.



سعر الدولار فى بنك عودة 15.66 جنيه للشراء. 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.