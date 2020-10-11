تباين سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020 أمام الجنيه المصرى

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 11-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر بقيمه قرش واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67جنيه للشراء، و15.77جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه .
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.77 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.65 جنيه .
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.75 جنيه.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه.
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.77 جنيه.
سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى شهر أغسطس السابق له.
ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرا للتضخم لا يشمل حساب أسعار السلع الأساسية شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
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