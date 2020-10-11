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تباين سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:05 م
تباين سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 11-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر بقيمه قرش واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67جنيه للشراء، و15.77جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء.
 
15.77 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه .
 
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.77 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.64 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.65 جنيه .
 
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.75 جنيه.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.67 جنيه.
 
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.77 جنيه.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.
 
 
وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى شهر أغسطس السابق له.
 
ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرا للتضخم لا يشمل حساب أسعار السلع الأساسية شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

 


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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