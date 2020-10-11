تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبي" تربح 370 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.20% رابحاً 100.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.26 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.41% رابحاً 9.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2223.57 نقطة، وربح رأس المال السوقي 370 مليون درهم ليغلق عند مستوى 311.76 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.97% رابحاً 14.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.61 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسراً 19.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.635 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 888 مليون درهم ليغلق عند مستوى 675.742 مليار درهم، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% خاسراً 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3590.790 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على بورصة قطر.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% رابحاً 100.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.38% خاسراً 206.33 نقطة ليغلق عند مستوى 14794.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 454.6 مليون سهم بقيمة 11.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.80%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 4.89%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.04%.

وقفز 128 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عسير" بنسبة 10%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 58 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 5.61%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 5.08%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 852.2 مليون ريال سعودي.





بورصة دبى

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% رابحاً 9.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2223.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم محققة ما قيمته 98 مليون درهم من خلال تنفيذ 2122 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.12%، أعقبه قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 1.20%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.65%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.23%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.72%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.7 مليون ورقة بقيمة 23 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.75%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% رابحاً 14.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 40.35% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.33%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.86%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.63% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.94%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، فيما تراجع سهم شركة عقارات السيف وحيداً بنسبة 0.58%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 52.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5776.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 60.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6433.73 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحاً 34.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4469.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81% رابحاً 36.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4525.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 395.9 مليون سهم بقيمة 63.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.20%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.02%، يليه سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.12% يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 4.91%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 4.83%.



بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسراً 30.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10001.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 410.8 مليون سهم بقيمة 530.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9806 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، 0.43%، على التوالي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 19.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.635 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 888 مليون درهم ليغلق عند مستوى 675.742 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 60.6 مليون سهم، بقيمة 301 مليون درهم، عبر تنفيذ 1162 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.10%، 0.09%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 13.74%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.65%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.3%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.03%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 84.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.9%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% خاسراً 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3590.790 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 173 صفقة لعدد 26 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 3.90%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.38%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.17%، ثم سهم "سندات التنمية الحكومية 54" بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية 54" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليون ريال عماني.