وكان الجندي قد عاد إلى البلاد برفقة 180 جنديا آخر في 22 سبتمبر بعد أن أنهى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان حيث ثبتت إصابة 31 جنديا على نفس الرحلة في وقت سابق بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم إلى تايلاند.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و636 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3445 حالة بينما ما يزال هناك 130 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.