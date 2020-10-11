بريطانيا تمنح رؤساء البلديات قدر أكبر من التحكم فى اختبار وتتبع كورونا

(رويترز)

ذكرت صحيفة صنداى تايمز، أنه سيتم منح رؤساء البلديات فى بريطانيا قدرا أكبر من التحكم فى نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة ضمان دعمهم لقواعد العزل العام الجديدة الصارمة التى من المقرر تطبيقها يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إنه سيكون بوسع رؤساء البلديات نشر متطوعين محليين جدد للذهاب للمنازل ومطالبة الناس بالعزل الذاتى مضيفة أن تفاصيل الخطة نوقشت يوم السبت بين رئاسة الوزراء ورؤساء البلديات.

ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء بوريس جونسون بيانا أمام البرلمان يوم الاثنين بشأن قيود العزل العام الجديدة المحتملة بعد أن تم منح أعضاء البرلمان دورا أكبر بشأن قواعد كوفيد-19 .

وطلب زعماء المدن الكبرى فى شمال إنجلترا يوم السبت قدرا أكبر من الدعم الاقتصادى السخى للعمال والشركات الذين يواجهون عزلا محليا وقالوا إن المقترحات الحالية للحكومة ستؤدى إلى مواجهة مواطنيهم صعوبات اقتصادية.