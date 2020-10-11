بريطانيا تسجل 12 ألفا و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت بيانات رسمية في بريطانيا اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفا و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل أيضًا 65 حالة وفاة بعد 28 يوما من إصابتهم بالفيروس الوبائي.

وفي السياق ذاته، حذر نائب كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة البريطانية، من أن المملكة المتحدة وصلت إلى "نقطة تحول" في أزمة تفشي فيروس "كورونا" أشبه بما وصلت إليه في الأسابيع الأولى من مارس الماضي، وهي الفترة التي سبقت فرض إجراءات الإغلاق.



وفي مقال رأي نشرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، دعا البروفيسور جوناثان فان تام الجمهور إلى التحرك على الفور لمنع التاريخ من تكرار نفسه، في معرض توضيحه مدى خطورة انتشار الفيروس، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وقال المسؤول البريطاني إن هناك حاجة لأن يساعد الناس بحاجة إلى مساعدة هيئة الصحة الوطنية من خلال إبقاء أعداد حالات (كوفيد-19 )منخفضة لتتمكن من مواصلة تقديم الإجراءات الطبية والعلاجات غير العاجلة.



ومع ذلك، أشار البروفيسور فان تام إلى أن المملكة المتحدة في وضع أفضل مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام ولديها "قدرات اختبار تحسنت كثيرًا" وطرق علاج أفضل لـ (كوفيد-19).



وقال:"في وقت سابق من العام، كنا نحارب مرضا شبه غير مرئي، لم يكن لدينا سوى القليل من المعرفة عنه، وقد انتشر في المجتمع بسرعة كبيرة".. مضيفا "الآن نحن نعرف مكانه وكيفية التعامل معه، فلننتهز هذه الفرصة ونمنع التاريخ من تكرار نفسه".



وتأتي تصريحات المسؤول الكبير بينما ينتظر أن يدلي رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون، ببيان يوم غد الاثنين، للكشف عن تفاصيل نظام إغلاق جديد يتألف من ثلاث فئات، يتوقع أن تخضع كل منطقة في المملكة المتحدة إلى فئة منها حسب درجة ارتفاع عدد الحالات بها.