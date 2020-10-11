بحرية الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران صوب مراكب الصيادين في بحر غزة

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أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد نيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين على قرابة ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما أدى إلى هروب الصيادين خوفا على حياتهم.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي يوميا مهاجمة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

في سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديل حدود أراضٍ في قرية "عرب التعامرة" شرق بيت لحم؛ بهدف الاستيلاء عليها لصالح توسيع مستوطنة "تقوع"، مشيرة إلى أنها أمهلت أصحاب الأراضي مهلة 45 يوما، من أجل الاعتراض على ذلك.