الوطنية للانتخابات تعقد تدريب الثلاثاء حول الأشراف القضائى بانتخابات النواب

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، دورة تدريبية لأعضائه حول انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة ونصف صباح الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة مساء، لمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الأشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتأتى الجلسة الأولى بالدورة التدريبية بعنوان الاشراف القضائى على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة والتى تتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والجلسة الثانية تأتى بعنوان دور وأداء القاضى فى الاشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره والتى يلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثالثة فهى بعنوان الاجراءات الاحترازية التى يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضى لعمله والاجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية والتى يتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.