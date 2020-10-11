الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة تعرض مشاهد من مسلسل "الاختيار"

كتب - محمد شرقاوى

أشادت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمسلسل "الاختيار" ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف.

وعرضت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاهد من مسلسل "الاختيار"، الذى أصبح أيقونة لدى الشعب المصرى.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات الدولة المصرية بحرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التى ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.