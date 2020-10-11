اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة تعرض مشاهد من مسلسل "الاختيار"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:00 م
الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة تعرض مشاهد من مسلسل "الاختيار" مسلسل الاختيار
كتب - محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمسلسل "الاختيار" ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف.

وعرضت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاهد من مسلسل "الاختيار"، الذى أصبح أيقونة لدى الشعب المصرى.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات الدولة المصرية بحرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التى ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.


مسلسل الاختيار

الاختيار

عاجل

اخبار عاجلة

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: "والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:46 م

لايمكن هزيمة مصر بحرب خارجية..أخطر تصريحات السيسى بندوة القوات المسلحة-إنفوجراف

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:28 م

"المشروعات بتتكلم مصري" فيديو تحدى إنجازات السيسي في 3 دقائق.. "تكافل وكرامة" رفع معاناة الملايين.. قضى على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية.. نفذ 7 آلاف كم طرق بـ175 مليار جنيه و712 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 م

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم" خلال الندوة التثقيفية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:41 ص

السيسي يداعب خالد الجندى: ممكن تشيل الماسك.. والأخير يرد: ده كرم من سيادتك

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:37 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة