المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يربح 100نقطة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% رابحاً 100.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.38% خاسراً 206.33 نقطة ليغلق عند مستوى 14794.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 454.6 مليون سهم بقيمة 11.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.80%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 4.89%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.04%.

وقفز 128 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عسير" بنسبة 10%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 58 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 5.61%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 5.08%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 852.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غداً الإثنين.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غداً الاثنين.

وفي سياق آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية، يوم يوم الخميس الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 16.34 ريال،كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غدا الاثنين.

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة سامبا، عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي، والتي اتفق البنكان، بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الاندماج").