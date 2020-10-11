القوى العاملة تعلن توفير 57 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 57 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات، ومصنع لتعبئة مياه الشرب.

وأشار سعفان، فى بيان صادر عن وزارة القوى العاملة إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 57 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى .

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أن المهن تتمثل فى 12 فرصة عمل لدى شركة مقاولات كبرى بالرياض تطلب مهندسين وفنيين وسائقين، فضلا عن 45 فرصة عمل على مهن مندوبين مبيعات ومشرفين مبيعات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركة نقل كبرى بالرياض على توفير ما تحتاجه الشركة من سائقى الشاحنات وعمال الشحن والتفريغ.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إلى أنه لسهولة توصيل بيانات راغبى شغل الوظائف إلى المكتب العمالى بالرياض تم نشر الإعلان عن الوظائف المتاحة على صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك كما تم تخصيص رابط لرفع بيانات العاملين عليه .