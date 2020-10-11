القومى للمرأة بالإسكندرية يختتم برنامج "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية عن ختام برنامج "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء"، وبحسب بيان صحفى ، ذكرت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن البرنامج ينفذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، واختتمت فعاليات اليوم بورشه عمل "هاند ميد" عن " أساسيات تعليم الكروشيه "

وقالت الشاذلى ، قام بالتدريب فيفي أنور عامر بحضور أشرف عبده ، والدكتورة إجلال شعله ، أعضاء الفرع و مشاركة 15 سيدة و فتاة و استمرت الورشة على مدار يومين ،و تم تدريب السيدات على طريقة عمل أشكال مختلفة باستخدام فنون الكروشيه.

والجدير بالذكر أن مشروع برنامج مدن آمنه يتم تنفيذه بمنطقتي غيط العنب بمدينه بشاير الخير 1 و منطقه السيوف ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه لمنع الاصابة بعدوى كورونا