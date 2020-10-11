اليوم السابع
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القبض على متهمين بقتل شقيقتهما وفصل رأسها على جسدها لخلافات بينهم فى سوهاج

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:01 ص
القبض على متهمين بقتل شقيقتهما وفصل رأسها على جسدها لخلافات بينهم فى سوهاج جثه-ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة فتاه مفصولة الرأس وفى حالة تعفن، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقيها، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم حيث قاما باستدراجها إلى شقة أحدهما وقاما بالإجهاز عليها وفصل رأسها عن جسدها وإلقائها داخل مجرى مائى فى محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

 

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد المدير الفرقة للشرق يفيد بعثور الأهالى على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر مجهولة الهوية بناحية العيساوية دائرة المركز.

 

وعلى الفور انتقل الى مكان الواقعة، العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم، وضباط مباحث المركز، والأمن العام تبين من التحريات والفحص العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر مجهولة الهوية مفصولة الرأس، على حافة الترعة الفاروقية.

 

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف ملابساتها وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

وتم وضع خطة بحث هادفة أسفرت جهودها أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقى المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بينهم حيث قاما باستدراجها لشقة أحدهما وأجهزا عليها وقاما بفصل رأسها عن جسدها وتخلصا من الرأس بإلقائها داخل الترعة عقب ربطها وتثبيتها بالحجارة وقاما بإلقاء الجثة بالقرب من مقلب للقمامة على جانب الترعة.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه تم تحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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