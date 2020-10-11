اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بقتل شاب بقرية ميت غزال فى مركز السنطة بالغربية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:29 م
القبض على المتهمين بقتل شاب بقرية ميت غزال فى مركز السنطة بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، حيث تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطه ، بالعثور على جثة شاب مقتولا بقرية ميت غزال.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد احمد كوهية رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد الصباحى مفتش مباحث السنطة، والمقدم محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة، وتبين أن المتوفى يدعى "مصطفى. م. س"، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من "ا.م"، و"ع.ر.ع"، و"ا.م.م"، و"م.م.ك"، و"ح. م".

وتم ضبط المتهمين، واعترفوا باستدراج المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات أودت بحياته، فتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات


اخبار عاجله

اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مدير أمن الغربية

السنطة

مباحث الغربية

مديرية امن الغربية

قتل شاب بالسنطة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشريح جثة شاب قتل على يد شقيقه وإرسال سكين الجريمة للمعمل الجنائى

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:08 م

تجديد حبس 5 متهمين شروع فى قتل عامل بسبب خلافات بينهما فى أوسيم

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:48 م

تفاصيل شروع 5 متهمين فى قتل عامل بسبب خلافات فى أوسيم

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:00 ص

تجديد حبس أم ونجلها لاشتراكهما فى قتل ابنها المريض نفسيا بالشرقية 15 يوما

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:11 ص

كشف غموض قتل فتاة وحرق جثتها فى منيا القمح بالشرقية.. شقيقها وراء الحادث

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:50 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة