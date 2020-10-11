القبض على المتهمين بقتل شاب بقرية ميت غزال فى مركز السنطة بالغربية

الغربية – فريق المحافظات

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، حيث تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطه ، بالعثور على جثة شاب مقتولا بقرية ميت غزال.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد احمد كوهية رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد الصباحى مفتش مباحث السنطة، والمقدم محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة، وتبين أن المتوفى يدعى "مصطفى. م. س"، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من "ا.م"، و"ع.ر.ع"، و"ا.م.م"، و"م.م.ك"، و"ح. م".

وتم ضبط المتهمين، واعترفوا باستدراج المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات أودت بحياته، فتحرر محضرا بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات