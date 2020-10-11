الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء حول مستجدات كورونا بحضور وزيرة الصحة

كتب ـ وليد عبد السلام

دعا المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية إلي مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط يوم الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020.

يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتحدث بالمؤتمر د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مصر ود. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط/ منظمة الصحة العالمية.