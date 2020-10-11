اليوم السابع
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الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء حول مستجدات كورونا بحضور وزيرة الصحة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:47 ص
الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء حول مستجدات كورونا بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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دعا المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية إلي مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط يوم  الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020.  
 
يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والإجابة على أسئلة الإعلاميين.
 
 ويتحدث بالمؤتمر د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مصر ود. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط/ منظمة الصحة العالمية.

الصحة العالمية

كورونا

منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة

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